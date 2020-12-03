Евро подскочил до трехмесячного максимума

За три дня декабрьских торгов корзина валют подорожала на 0,78%. Это больше, чем было по итогам ноября, когда её стоимость выросла на 0,64%.





Курс доллара опустился на 0,0019 BYN до 2,5862 BYN/USD. Доллар дешевеет второй день. Но общее снижение составило всего 0,0043 BYN. До этого его курс находился на максимуме за 26 дней.





Курс евро вырос сразу на 0,0095 BYN до 3,1344 BYN/EUR. Это максимальный уровень за 92 дня. Евро движется вверх уже восьмую торговую сессию подряд. Его курс за это время подскочил на 0,1060 BYN.





Курс российского рубля подскочил на 0,0125 BYN до 3,4372 BYN/100 RUB — максимума за 78 дней. Сотня российских рублей сегодня подорожала уже девятый раз за последние десять торгов.





Центробанк России

Банк России опустил официальный курс доллара на завтра ещё на 42 копейки до 75,1996 RUB/USD. Аналогичный курс евро снизился всего на 11 копеек до 91,3052 RUB/EUR.





Доллар опустился до минимума почти за 2,5 месяца.