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Основатель PandaDoc: Беларусь стала токсичной для ИТ

Предприниматель Микита Микадо заявил, что из Беларуси уже уехали тысячи IT-специалистов.


Беларусь стала «токсичной для ИТ», участники рынка уезжают из страны, заявил в Facebook основатель ИТ-стартапа PandaDoc, в котором в сентябре прошли обыски и аресты сотрудников, Микита Микадо.

«Беларусь стала токсичной для ИТ. Компании и специалисты медленно, но верно покидают страну. Конечно, наша история лишь часть мозаики, собранной из насилия, отключения интернета, посадки других ИТшников, итд. Тем не менее, это часть существенная», — написал он.

По словам Микадо, его компания собиралась нанять около 200 человек во второй половине 2020 и в 2021 году. Однако, отмечает предприниматель, сейчас «найм заморожен». Компания продолжает искать сотрудников, но уже в Украине, а также в Польше и Португалии.
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