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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Политзаключенные: Топ-менеджеру компании PandaDoc продлили срок содержания под стражей

Топ-менеджеру компании PandaDoc, директору по продукту Виктору Кувшинову продлили срок содержания под стражей, сообщил на своей странице в Facebook основатель компании Микита Микадо в четверг.


"Еще на один месяц продлен срок содержания под стражей Виктору Кувшинову", - написал Микадо. 

В сентябре были задержаны четыре топ-менеджера PandaDoc. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.209 УК. 

Впоследствии меру пресечения изменили троим - главному бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и директору Дмитрию Рабцевичу, который присутствовал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. 

В сентябре в эфире "Беларусь 1" показали сюжет, авторы которого утверждали, что IT-компания PandaDoc участвовала в финансировании женских протестов в Беларуси через центр по защите прав женщин. Учредителем  назвали Александру Дикан, супругу Кувшинова. Сейчас она находится в Украине. 

Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Беларуси и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Впоследствии от этой инициативы Микадо отказался. 

PandaDoc представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.
Интерфакс
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