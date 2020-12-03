



"Еще на один месяц продлен срок содержания под стражей Виктору Кувшинову", - написал Микадо.





В сентябре были задержаны четыре топ-менеджера PandaDoc. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по ч.4 ст.209 УК.





Впоследствии меру пресечения изменили троим - главному бухгалтеру Юлии Шардыко, HR Владиславу Михолапу и директору Дмитрию Рабцевичу, который присутствовал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.





В сентябре в эфире "Беларусь 1" показали сюжет, авторы которого утверждали, что IT-компания PandaDoc участвовала в финансировании женских протестов в Беларуси через центр по защите прав женщин. Учредителем назвали Александру Дикан, супругу Кувшинова. Сейчас она находится в Украине.





Ранее основатель PandaDoc Микита Микадо поддержал участников протестных акций в Беларуси и предложил помощь силовикам, которые захотят уволиться из правоохранительных органов. Впоследствии от этой инициативы Микадо отказался.





PandaDoc представлена в трех странах: Беларуси, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами.