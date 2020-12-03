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Банки прогнозируют ужесточение условий кредитования для населения

Руководители белорусских банков ожидают ужесточения условий кредитования в IV квартале текущего года для всех кредитополучателей, а для населения — и в I квартале 2021 года.

Такие данные приведены в подготовленном Национальным банком РБ обозрении за III квартал текущего года «Мониторинг условий банковского кредитования».

В то же время, в I квартале следующего года ожидается смягчение условий кредитования для представителей крупного бизнеса, а для представителей малого и среднего бизнеса — стабильность условий.

Ужесточение условий происходит при росте спроса на кредиты. Руководители банков, участвовавшие в опросе Нацбанка, отметили, что уже в III квартале текущего года вырос спрос на кредиты в белорусских рублях у всех категорий кредитополучателей, за исключением кредитов физических лиц на финансирование недвижимости.

Банкиры ожидают повышения спроса на рублевые кредиты как в IV квартале текущего года, так и в I квартале 2021 года (в меньшей степени). Больше всего спрос должен вырасти у представителей малого и среднего бизнеса.

Спрос на кредиты в иностранной валюте у представителей малого и среднего бизнеса в III квартале текущего года снизился, а вырос только у крупного бизнеса. Это не удивительно, с учетом значительного падения курса белорусского рубля по отношению к доллару и евро. 

Руководители банков прогнозируют сохранение спроса на подобные кредиты у крупного бизнеса в IV квартале 2020 года, и надеются на подъем спроса на такое кредитование со стороны других представителей бизнеса.

Девальвация рубля стимулирует спрос на изменение валюты обязательств по краткосрочным кредитам в иностранной валюте на обязательства в белорусских рублях, и руководители банков ожидают увеличения спроса на подобные услуги в IV квартале текущего года у всех категорий бизнеса, и только у малого и среднего бизнеса — в I квартале 2021 года.

Ужесточение условий кредитования снижает его объемы. Как сообщили в Нацбанке, общее количество кредитных договоров, заключенных с физическими лицами, в III квартале текущего года сократилось на 5,3% по сравнению со II кварталом, и составило 319 984 договора.

Число потребительских кредитов уменьшилось на 5,1% (16 733 договоров), а на финансирование недвижимости — на 9,5%, то есть на 1 006 договора.
Источник: select.by
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