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Налоговики РФ и Беларуси начнут обмен сведениями о доходах и имуществе в электронном виде

Первый обмен сведениями об отдельных видах доходов и имущества граждан и хозяйствующих субъектов России и Беларуси между налоговыми органами двух стран запланирован на август 2021 года, сообщается в пресс-релизе на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Обмен будет осуществлен согласно протоколу об обмене информацией в электронном виде между государствами-участниками СНГ, который вступил в силу в 2020 году и который станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики, противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения, пишет interfax.by
Эффективное использование собираемых данных обсудили налоговые администрации России и Беларуси на девятом заседании рабочей группы по налоговому контролю и обмену информацией, которое прошло в режиме видеоконференции.

На заседании были обсуждены и контрольные мероприятия по пресечению схем уклонения от уплаты налогов, участниками которых являлись российские и белорусские граждане и компании.

Также была достигнута договоренность по оказанию на взаимной основе содействия по взысканию задолженности. Пилотный проект, который будет направлен на информирование резидентов-должников о наличии задолженности перед бюджетами государств, налоговики начнут реализовывать во втором полугодии 2021 года.

В рамках гармонизации подходов налогового администрирования стороны обсудили совершенствование порядка взимания косвенных налогов во взаимной торговле и организацию контроля за реализацией маркированных товаров. Участники также договорились продолжать развивать механизм фискального мониторинга с помощью электронного документооборота.
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