© Nord Stream 2 / Paul Langrock





Власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, деньги которого будут использоваться для продолжения строительства газопровода "Северный поток-2" в обход санкций США. Как сообщает ЕП , об этом пишет Bild со ссылкой на источники.





Отмечается, что государственная канцелярия Мекленбурга-Передней Померании во главе с премьер-министром Мануэлой Швезиг планирует создать "Фонд защиты климата".





При этом немецкие компании, которые участвуют в прокладке газопровода, будут поставлять свои услуги фонду, а тот - передавать их своему предприятию, также планируют создать.









"С технической точки зрения ни одна компания не будет взаимодействовать с "Северным потоком-2", поэтому не будет санкций и российский государственный проект все равно будет реализован", - отмечает Bild.