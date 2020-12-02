Корпоративный мессенджер Slack покупают за $27,7 млрд

Salesforce собирается интегрировать мессенджер в свою CRM-платформу.

Сделку планируется закрыть во втором квартале 2022 финансового года. Акции Slack после объявления о покупке подорожали за неделю на 50%, пишет incrussia.





Глава Salesforce заявил, что Slack — одна из любимейших корпоративных платформ. В коллаборации компании намерены трансформировать способы работы в цифровом мире, где можно работать из любого места.





Руководитель Slack в свою очередь назвал сделку самой стратегической комбинацией в истории программного обеспечения.





Совместный сервис аналитики называют прямым конкурентом Teams от Microsoft.



