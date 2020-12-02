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"Сахарное дело": В суд направлено дело одного из руководителей Скидельского сахарного комбината

В суд ушло уголовное дело в отношении бывшего менеджера Скидельского сахарного комбината, информирует прокуратура. Его обвиняют в получении взяток (ч. 1 и 2 ст. 430 УК). По данным обвинения, за 5 лет получил от предпринимателей 16 тысяч рублей «за благоприятное решение вопросов». Возможно, до общественности наконец дошли отзвуки истории, случившейся в январе с руководством белорусских сахарных заводов.

 
     


Прокуратура сообщает: с 2015-го по июль 2020 года руководитель получал деньги за содействие в заключении выгодных договоров перевозок сахарной свеклы и обеспечение постоянного сотрудничества; установлено 16 фактов на сумму больше 16 тыс. рублей. Около 14 тыс. из них обвиняемый уже отдал стране в процессе следствия.

Еще в начале года произошли странные события на борту самолета «Белавиа», который направлялся в Мюнхен, а приземлился в Гродно. Официальной информации долго не было, но из приемных пропали сразу четыре директора сахарных заводов. Позже КГБ рассказал про «сахарную мафию» и поделился подробностями задержания директоров. Решение о возвращении рейса в Беларусь принимал Александр Лукашенко.
Onliner.by
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