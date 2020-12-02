Вадимом Иосубом. Как это связано с возможностью отключения белорусских банков от SWIFT, и чем она грозит белорусам, Мyfin.by поговорил со старшим аналитиком «Альпари Евразия»









Что произошло?

В последнее время активно обсуждается, что одним из возможных пунктов очередного этапа международных санкций в отношении белорусского режима станет отключение белорусских банков от SWIFT – международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей.





Беларусь подключилась к ней в 1994 году. На фоне этого Нацбанк разослал в белорусские банки письмо, в котором настоятельно рекомендовал ускорить процесс подключения к российскому «аналогу» SWIFT.





Пользователями российского «Сервис-бюро СПФС» являются 7 белорусских банков: БТА Банк, Идея Банк, РРБ-Банк, ТК Банк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк.





Другие пять находятся «на заключительном этапе подключения». А большинство – «рассматривает возможность и осуществляет оценку внутренних ресурсов и готовности своих систем к подключению к «Сервис-бюро СПФС».





Эксперт Вадим Иосуб рассказал, насколько реальна финансовая изоляция страны.





«Равнение» – на Северную Корею

– Перспектива отключения белорусских банков от SWIFT выглядит маловероятной. Потому что в мире случилось всего лишь несколько прецедентов. Это блокировка всех северокорейских банков и части (14-ти из 30-ти) иранских.





В обоих случаях главной причиной отключения стало подозрения мирового сообщества в том, что эти банки обслуживали и финансировали производство ядерного оружия.





В подобном финансировании белорусские банки пока не подозреваются. Те политические проблемы, которые у нас объективно существуют (речь может идти о нелегитимности власти, о незаконности выборов, об отсутствии демократии и применения необоснованного насилия к мирному населению), еще никогда не были основанием для отключения банков от SWIFT. И не факт, что Беларусь станет первым примером.





Карман белорусов – под ударом

Но если теоретически допустить, что это случится, что это будет означать?





– Отключение от международной межбанковской системы означает невозможность проведения платежей в иностранной валюте, прежде всего в долларах и евро.





Для простых граждан это означает невозможность отправлять и получать валюту международными банковскими переводами. И, скорее всего, возникнут большие проблемы у держателей международных платежных карт.





Значит ли это, что в случае отключения от SWIFT все банковские карточки Visa и Mastercard будут заблокированы?





– Нет. Это коснется карточек тех банков, которые подпадут под санкции. Сложно предположить, что под гипотетический удар попадут все банки страны – решения будут индивидуальны и обоснованы – каждому конкретному банку будут ставить в вину его нарушения. К примеру, один банк финансировал создание ядерного оружия, другой – химического или бактериологического оружия, а третий финансировал терроризм и за это они отключены.





Отмечу, что возможные санкции никоим образом не коснутся держателей БЕЛКАРТ – это белорусские рубли, и система SWIFT к ним никакого отношения не имеет.





Но даже попадание под санкции того или иного банка не означает полную блокировку карточек его клиентов. Потому что работа банков с международными платежными системами технически выстраивается по-разному.





Следовательно, проблемы могут быть разными: невозможность снятия наличных в любой валюте, невозможность снятия только иностранной валюты, невозможность международных переводов или же вовсе блокировка всех платежей по карточкам Visa и Mastercard.





Не зная технических нюансов взаимоотношений белорусских банков (государственных прежде всего) с международными платежными системами, и формулировки возможных санкций, нельзя предсказать, насколько сильно санкции ударят по карманам белорусов.





Огород городят, но не ясно, – зачем?

Основная международная система межбанковской коммуникации – не монополист. Что нам даст подключение к альтернативным каналам?





– Система SWIFT является международным стандартом и обслуживает большинство межбанковских сообщений. Но у нее есть альтернативы: в России, Китае, Европе, и все они касаются национальных валют – речь идет о платежах в рублях, юанях и евро.





Подключение к российской системе, – проекту, который был запущен после ввода многочисленных международных санкций в отношении России в 2014 году и разговоров о возможном отключении от SWIFT, – будет означать, что теоретически белорусские банки смогут работать с российскими банками по этой системе в российских рублях.





Но если вдруг белорусским банкам будет предъявлено обвинение в финансировании терроризма и производства оружия массового поражения, то эти банки станут токсичными для любых контрагентов и подключение к российской системе мало что даст.





Оно лишь откроет техническую возможность работы с российскими банками в российских рублях.





Но при таких обвинениях ни один российский банк с попавшим под санкции белорусским банком работать не будет.





Потому что это может повлечь вторичные санкции для банка, сотрудничающего с попавшими под отключение банками. То есть возникает вопрос – зачем это вообще нужно? Потому как если не будет отключения от SWIFT, то российская система и не понадобится. Если же будут санкции – в этом случае подключение к российской системе не поможет.





Смерть экспорта, импорта, невыплаты зарплат. Что в итоге?

Почему же Нацбанк рекомендовал белорусским банкам заниматься подключением к российской системе?





– Подозреваю, что это достаточно давняя программа сотрудничества двух банковских систем – Беларуси и РФ, и в развитие этого сотрудничества принято вышеозначенное решение. А на самом деле, это декларативно-показушная вещь. Дескать, мы рассматриваем потенциальные риски отключения от SWIFT, и что-то в этом направлении делаем. А реального смысла я в этом не вижу.





Резюмируя – даже если белорусские банки будут отключены от SWIFT, то на кармане рядового белоруса это почти не скажется?





– Почему же… Если такого рода санкции будут введены, то это означает полную остановку всего экспорта и всего импорта компаниями, которые проводят платежи через банки, которые будут отключены от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. Ведь в «системообразующих» госбанках обслуживается львиная доля компаний, ведущих внешнюю торговлю.

Отключение означает остановку предприятий экспортеров и фирм-импортеров, блокировку их денег и невыплату зарплат работающим на этих предприятиях.

В этих условиях компаниям придется, как минимум, срочно менять обслуживающие их банки, и, если останутся банки без санкций, работать через них. Если этого быстро не сделать, то ущерб для предприятий будет огромным, а люди, работающие на этих предприятиях, останутся без денег.