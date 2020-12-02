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Лавров об угрозах отключения SWIFT в Беларуси: Необходимо разрабатывать свои платёжные механизмы, независимые от Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров комментируя возможность отключения Беларуси от SWIFT заявил о необходимости разрабатывать независимые от Запада платёжные механизмы.


 


Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам СМИД ОДКБ, информирует агентство «РИА Новости».

Ранее о возможном отключении Беларуси от SWIFT и прекращении выделения кредитов государственным финучреждениям Беларусбанк и Белагропромбанк заявляла экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.
«Что касается SWIFT, то да, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы её обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы», - отметил Лавров.

Глава МИД РФ также указал, что такое внимание уделяется прежде всего потому, что эта система, созданная США и их союзниками, «обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, торговли услугами, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни».
«Вывод очень простой: разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада», - добавил Лавров.
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