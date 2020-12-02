Корпорация Unilever тестирует четырехдневную рабочую неделю

Работникам (их в местном подразделении 81) предложат самим решать, какие именно четыре дня они будут заняты, при этом сохраняется полная оплата труда. Эксперимент продлится год, сообщает CNN.

Если он будет признан успешным, Unilever готова распространить такую практику на свои подразделения по всему миру, став первой глобальной компанией, применившей четырехдневную рабочую неделю.





В компании считают, что старые подходы к организации производственного процесса устарели. Там были вдохновлены опытом нотариальной компании Perpetual Guardian. В 2018 году эта фирма в течение двух месяцев тестировала рабочую четырехдневку, после чего признала опыт успешным и полностью перешла на такой режим работы.





Четырехдневная рабочая неделя позиционируется как способ улучшить баланс между работой и личной жизнью, избежать профессионального выгорания, что в конечном итоге принесет пользу и сотрудникам, и бизнесу.





В условиях давления на экономику ограничений, связанных с коронавирусом, идею поддержали и власти Новой Зеландии. Премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что такой график работы мог бы оживить внутренний туризм, хотя, конечно, решения должны принимать сами работодатели.





В августе 2019 года четырехдневный режим работы испытывало японское подразделение Microsoft. В результате производительность работы выросла по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 40%. В компании заявили, что продолжат эксперимент.



