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Дедушкина сказка Холоп-2. Кому реально нужна дешевая рабочая сила белорусов

Лукашенко любит пугать народ тем, что Польша специально дестабилизирует ситуацию в Беларуси, чтобы получить дешевую рабочую силу.

Дедушкина сказка Холоп-2. Кому реально нужна дешевая рабочая сила белорусов
Кадр из фильма "Холоп"
 Чтобы мы в лаптях ходили, на польского пана работали, а он нас плеткой погонял. Насколько реальна эта страшная сказка?

Только факты

Ничто так красноречиво не говорит о реальной ситуации в мире и стране, как факты, поэтому начнем с них, пишет ej.by

По данным официальной украинской статистики в 2019 году в Польше работали около 2 млн украинцев. Их средняя заработная плата составила 4400 злотых или почти 1170 долларов. При этом только за год зарплата украинцев в Польше выросла почти на 20%, а за последние 5 лет - на 70%. Это произошло по той причине, что конкуренцию польскому рынку труда начал оказывать немецкий, куда украинцы также устремились, правда уже полулегально. Кроме того, правительство Польши в 2018 году приняло решение уровнять зарплаты поляков и трудовых мигрантов, которые теперь не могут получать меньше установленной минимальной зарплаты (около 435 долларов чистыми на руки) Поэтому поляки и вынуждены были поднять зарплату для украинцев и теперь она совсем немного отличается от той, которую получают поляки (около 1350 долларов в среднем по стране).

Всего в 2019 году за границей постоянно работали 3,2 млн украинцев. А вот если считать и временное трудоустройство, то за год за границей успели поработать не менее 7 млн украинцев, из которых около 4 млн – в Польше.

По сведениям Всемирного банка, в 2019 году работающие за границей украинцы только через систему международных переводов перечислили в страну 15,7 млрд долларов, что составляет 10% ВВП страны. Но это только официальные переводы, реально же украинцы в 2019 году заработали за границей и ввезли в страну не менее 32 (!) млрд долларов, то есть около 20% ВВП. Все эти деньги были в том или ином виде влиты в экономику страны.

Для сравнения, Россия, когда в Украине только разворачивалась революция, чтобы поддержать действующий режим, обещала поддержку в 15 млрд долларов через покупку долгосрочных еврооблигаций, то есть в долг. А тут за один год украинцы сами влили в экономику не менее 32 млрд долларов без необходимости отдавать и без дополнительной нагрузки на внешний долг страны. И никому в стране не пришла в голову шальная идея обложить их всех налогом на тунеядство.

У кого реально рабский труд в лаптях и под плеткой

Как видно из проведенных цифр, Польша сейчас особо не нуждается в рабочей силе, так как образовавшийся вакуум (в результате миграции поляков вглубь ЕС) с успехом заполнили украинцы. И опять же важный факт: украинцы об этом ни капельки не жалеют, так как не ходят в лаптях и под плеткой. Реально, они серьезно помогли и себе, и своей стране. Действительно, некоторых специалистов Польше сейчас по-прежнему не хватает, в первую очередь высококвалифицированных, которые и эмигрировали в другие страны ЕС. И чисто теоретически белорусы могут составить на этом рынке труда конкуренцию украинцам.

Вот тут и возникает главный вопрос: плохо или нет, когда граждане страны уезжают за границу на заработки. Плохо, если смотреть с позиции белорусской власти, где государство первично, а человек вторичен. Белорусское государство получает от каждого человека очень серьезный доход, поэтому не раз уже пыталось взыскать с работающих за границей хоть что-то, придумывая различные вариации с так называемым налогом на тунеядство. Но дело не только в налогах, ведь белорусская экономика в своем подавляющем большинстве государственная.

В среднем, как подсчитали независимые экономисты, каждый работающий приносит государству чистый доход около 6 тыс. долларов в год. Кто-то больше, кто-то существенно меньше, но среднем приблизительно столько, хотя 2020 год тут конечно же внесет свои коррективы.

В 2019 году за границей работали около 100 тыс. белорусов, это минус 600 млн долларов для государства. А если уедет миллион, то государство потеряет около 6 млрд долларов в год. Именно этого и боится Лукашенко, но не только. Это позиция, которая недалеко ушла от рабовладельческой.

Накопление капитала

Помните слова Лукашенко: 

если уедете, то назад не вернетесь. Он знает, о чем говорит.


Для развивающегося рынка трудовая миграция вполне нормальна. Люди уезжают за границу, только если могут заработать в 2-3 раза больше, когда своя страна не может обеспечить им достойную оплату труда. Сначала они решают свои текущие проблемы, а потом начинается так называемое первичное накопление капитала. Заработав какие-то деньги, человек уже думает, что с ними делать. Начинать свое дело на развитом рынке, где очень высокая конкуренция, слишком рискованно, поэтому большинство возвращается назад в свою страну. Для экономики и для самой страны это только плюс. Даже если деньги были банально потрачены, а не вложены в свой бизнес, они все равно были потрачены в стране и влиты в экономику. В свое время именно так и произошло в Польше. Когда у поляков появилась возможность ехать в любую страну ЕС, огромное количество отправилось в Великобританию, Германию, Францию, где заработная плата была существенно выше. Некоторые остались там навсегда, но большинство с заработанными деньгами и новыми компетенциями вернулись. И теперь вот в Польшу едут, чтобы заработать. Это произошло еще и потому, что отток работников заграницу создал дефицит трудовых ресурсов в стране, что заставило работодателей (в том числе государство), создавать более выгодные условия работы внутри страны, избавляться от убыточных активов и концентрироваться на прибыльных, гарантирующих работникам достойные условия труда.

Но вот все вышеперечисленное для белорусской власти большой минус. Мало того, что государство, с которым власть себя ассоциирует, теряет огромные деньги, так еще возникают другие риски.

За границу уезжают люди, которые уже оппозиционно настроены, которые не хотят просить у государства милостыню, быть по гроб жизни кому-то обязанными. А возвращаются они и вовсе ярыми оппозиционерами, потому что на своем опыте увидели и «лапти», и плетку», смогли сравнить условия работы и отношение к человеку там и здесь. Они начинают понимать, что если даже в чужой стране к ним относятся значительно лучше, в том числе уважают их права, то значит в белорусском государстве что-то не так. И самое главное, они возвращаются финансово независимыми от государства, им нет необходимости просить милостыню у властей и вечно им бить поклоны. И они еще рассказывают об этом буквально на каждом шагу.

Самое авторитетное социологическое исследование в мире – World Values Survey (WVS) – отметило кардинальную смену ценностей в белорусском обществе. Если ранее большинство белорусов ценили стабильность и безопасность, делегируя ответственность за свое будущее государству, то уже с 2018 года в приоритете стали развитие, прогресс, самостоятельность. Произошло это в том числе благодаря смене вектора трудовой миграции. Если ранее белорусы отправлялись на заработки в Россию, что никак не влияло на их мировосприятие, то теперь все больше в Польшу и Литву. 

В 2019 году в Польше только по официальным данным работало около 50 тыс. белорусов, которые еще нескольким сотням тысяч рассказали и о «лаптях», и о «плетке». 

В этом плане Польша и Литва действительно подложили белорусскому режиму свинью.

Лукашенко это понял, поэтому и сказал, что больше никого не пустит назад. Ведь он считает, что подобного рода «зараза» похлеще коронавируса разъедает основы его единоличной власти. Как запугивать народ, который может уехать работать за границу и зарабатывать там в 2-3 раза больше? Какую плетку использовать, чтобы опять обуть в лапти и заставить делать, что говорят? Пригрозить увольнением? Извините, не получится. Именно поэтому и появились различного рода страшилки. Это своего рода прививки для очнувшихся рабов. Только она уже не работает.
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