+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусские IT-шники попали в скандал на Кипре

Проверка, начатая в отношении сотрудников IT-компании с белорусскими корнями Wargaming, показала, что власти Кипра выдавали им «золотые паспорта» с нарушениями и злоупотреблениями.

Белорусские IT-шники попали в скандал на Кипре
На Кипре начата проверка в отношении сотрудников Wargaming, которая в 2012 году перенесла штаб-квартиру из Минска в Никосию. Кипрские паспорта получили сооснователи фирмы Виктор Кислый и Иван Михневич, а затем и другие сотрудники компании.

Сейчас обнародован промежуточный отчет. В нем проверяемая фирма обозначена как «Компания А», пишет Stockwatch. В отчете сказано, что получение гражданства Кипра 64 сотрудниками компании не соответствовало критериям инвестиционной программы.

Из 64 человек только 27 работали в компании. 37 человек, судя по всему, получили гражданство как связанные с ней, хотя некоторые могут вообще не иметь отношения к компании. К тому же ряд сотрудников компании предоставил ложные сведения о недвижимости и месте проживания. По указанным адресам находились автостоянки, недостроенные здания и пр. Некоторые представленные для натурализации сделки с недвижимостью, вероятно, были фиктивными, оформлялись между аффилированными компаниями.

В отчете говорится, что ни один из 64 натурализованных сотрудников компании не соответствовал необходимым для натурализации экономическим критериям.

Есть основания полагать, что имело место злоупотребление властью. Натурализация происходила в бытность министром внутренних дел Сократа Хасикоса (2013-2017). Есть, например, данные, что остеклением здания Wargaming в Никосии занималась фирма, которой владел Хасикос.

Wargaming была основана в Минске в 1998 году и выросла в крупнейшую компанию — разработчика компьютерных игр. На Кипре в офисе компании работает 400 человек. Wargaming является одним из крупнейших налоговых резидентов страны, владеет 20,6% акций Hellenic Bank.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Чайчыц
Галоўная беларуская вайсковая святыня XX стагоддзя
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]