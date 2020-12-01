+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Семашко в шоке: Брянская область собрала картошки больше, чем вся Беларусь

Посол Беларуси в России был поражен урожаем картошки в Брянской области.


Посол Беларуси в России и по совместительству вице-премьер нелегитимного правительства Владимир Семашко был поражен урожаем картошки в Брянской области. Об этом он заявил на встрече с губернатором российского региона Александром Богомазом, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

«Я хочу отметить, что за последние несколько лет Брянская область совершила огромный экономический рывок, из дотационного превратилась в самодостаточный регион! Я был поражен, когда узнал, что вы собрали 1,2 млн тонн картофеля, больше, чем вся Республика Беларусь! Это действительно огромный рывок!», — заявил Владимир Семашко во время рабочей встречи с руководством региона.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]