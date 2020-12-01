«Клуб реализаторов». Кто из белорусов помогает Лукашенко с экспортом

Вот тогда-то, чтобы удержать старые и найти новые рынки, на этих фабриках и заводах появились частники-помощники — самые лояльные бизнесмены, призванные обеспечить поток ренты его владельцу в лице государства в целом и отдельным слугам народа в частности. Из этих посредников сформировался узкий круг своеобразных антикризисных менеджеров, которые научились неплохо монетизировать свой привилегированный статус. О приоритетных направлениях и белорусских бизнесменах, которые извлекают наибольшие выгоды от такого партнерства с властями, — в первой части нового исследования «Белорусы и рынок»





Формат взаимовыгодного сотрудничества между представителями частного бизнеса и государства может быть разным — от комиссий и бонусов на конкретных сделках до дивидендов на доли в совместных сбытовых бизнесах. Главное для зачисленного в элитный «клуб реализаторов» — лояльность. Не только политическая, но и экономическая. Попытки пересмотреть «контракт с властями» в свою сторону всегда карались нещадно.





Мимо кассы…





Весной 2017 года был задержан белорусский бизнесмен Эрнест Алексеев. На протяжении почти двадцати лет именно он фактически контролировал поставки автомобильной и специальной техники белорусских заводов в Туркменистан, а также продавал там нефтепродукты и продовольствие. В частности, созданная им компания Yaraw представляла на туркменском рынке продукцию МАЗа и «Амкодора». Однако, получая плату за поставленные МАЗы, Эрнест Алексеев всю ее не отдавал заводу, а часть выводил на счета аффилированных компаний. по версии следствия, за 2011—2015 годы таким образом «набежало» около 9,6 млн долларов. Деньги бизнесмен потратил на строительство собственного дома, покупку автомобиля и на инвестиции в коммерческую недвижимость.





Эрнеста Алексеева, все имущество которого в Беларуси было конфисковано для погашения ущерба, судили только в апреле этого года. Первоначально ему вменяли «легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере». Но в ходе судебного разбирательства эта статья Уголовного кодекса была заменена менее строгой — «причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере». В итоге Алексеев был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, но освобожден в зале суда: учли срок заключения во время следствия и прошедшую амнистию.





«Оружейные бароны»





К первопроходцам государственно-частного партнерства в Беларуси относят Владимира Пефтиева.





Власти обратились к бизнесмену, когда им понадобился эффективный менеджер в торговле оружием. Впоследствии навыки Пефтиева нашли применение в других совместных проектах, и он стал не менее эффективен в управлении телекоммуникационным, алкогольным, игорным и другими бизнесами.





В 1993 году одна из компаний Владимира Пефтиева вместе с белорусским Минобороны и государственным объединением «БелОМО» учредила фирму «Белтехэкспорт», которая и по сегодняшний день является одним из крупнейших белорусских спецэкспортеров продукции и услуг военного назначения.





Сначала «Белтехэкспорт» под руководством Владимира Пефтиева занимался распродажей военного имущества бывшего советского Белорусского военного округа (БВО) и посредничал при продаже партий российских вооружений в третьи страны. В частности, благодаря сделкам, проведенным в том числе с участием Пефтиева, по итогам 1996—2000 годов Беларусь вошла в первую десятку крупнейших экспортеров вооружений в мире. Одним из самых значимых контрактов, реализованных в этот период с участием «Белтех­экспорта», стала продажа Перу восемнадцати истребителей

МиГ-29 и штурмовиков Су-25 ВВС. Связи Пефтиева во властных структурах помогли бизнесмену побеждать в конкуренции даже с государственными спецэкспортерами — «Белспецвнештехникой», «Белвнешпромсервисом» и «Белорусинторгом».





Когда склады БВО истощились, Владимир Пефтиев оперативно переориентировался на ремонт и модернизацию советской техники и поставку вооружений, разрабатываемых и производимых белорусскими предприятиями. В 2010 году бизнесмен зарегистрировал первый в Беларуси холдинг — «Белтех Холдинг». Под его крышей кроме «Белтехэкспорта» были собраны самые перспективные белорусские компании — разработчики и производители спецпродукции.





В 2011—2012 годах против самого Пефтиева, «Белтехэкспорта» и других компаний холдинга были введены санкции Евросоюза. Это заставило бизнесмена, по крайней мере официально, отойти от дел. Летом 2012 года было объявлено, что бизнесмен продал контрольный пакет в управляющей компании «Белтех Холдинг» гражданину России Дмитрию Гуриновичу и «полностью прекратил свое участие в указанной группе компаний».





Последующие несколько лет самый успешный частный менеджер на службе белорусского государства посвятил обелению своего имени в глазах мировых правительств и партнеров. Что ему и удалось через несколько лет. В последние годы фамилия Пефтиева всплывала в СМИ только в связи с активной меценатской деятельностью, офшорами супруги в «панамском списке» и недвижимостью семьи в Лондоне.





Новому официальному владельцу «Белтех Холдинга», уроженцу Бобруйска и выпускнику Минского суворовского военного училища Дмитрию Гуриновичу, тоже удалось вывести активы из-под санкций. Но как такового холдинга у него уже нет. На редких полузакрытых мероприятиях с его участием Дмитрия Гуриновича теперь представляют только как главу компании-спецэкспортера «Белтехэкспорт». Остальные фирмы — участники «Белтех Холдинга» приобрели новых известных и неизвестных частных собственников, которые с разной степенью успешности продолжают «дело Пефтиева».





Инновационные нефтетрейдеры





Ключевую роль помощника в нефтяной отрасли, которая является важнейшим источником ренты для белорусских властей, на протяжении почти всего первого десятилетия 2000-х годов выполнял Юрий Чиж. В числе немногих он гарантированно получал квоты на поставку российской нефти, перерабатывал ее в Мозыре и Новополоцке в нефтепродукты и с помощью своего зарубежного партнера, непубличного литовского миллионера Витольда Томашевского, перекачивал на западные рынки. Зарабатываемые сотни миллионов долларов потом вкладывались в новые проекты, включая застройку Минска, и в целом пополняли бюджет в виде налоговых отчислений.





После краха Чижа главные роли в нефтяной сфере перешли к Алексею Олексину и Николаю Воробью. Именно эти фамилии чаще всего звучат в связи со знаменитой «разбавительно-растворительной» схемой, позволившей вывести из российского бюджета почти 2 млрд долларов.





В последние годы из-за изменения рыночной конъюнктуры и позиции России по поставкам нефти в Беларусь масштабность и доходность нефтяного бизнеса несколько сократилась. Но Олексин и Воробей постоянно генерируют новые идеи, как зарабатывать на своем привилегированном доступе к топливному рынку.





Одна из последних идей, за которой, как говорят источники на рынке, стоят именно Олексин и Воробей, — создание нефтетрейдера, альтернативного государственной Белорусской нефтяной компании. Этой весной «при поддержке некоторых госструктур» была зарегистрирована Новая нефтяная компания (ННК). В ее задачу входит поиск новых источников нефти и организация логистических схем по реализации получаемых из нее нефтепродуктов. В частности, рассматривается возможность поставок нефти и нефтепродуктов из Казахстана. При этом новый нефтетрейдер для перевалки экспортных продуктов, похоже, намерен сделать ставку на порт Риги.





Африканские экспансионисты





Олексин и Воробей стоят у истоков еще одного «альтернативного» проекта, с помощью которого зарабатываются деньги на транзитных возможностях Беларуси. Они, а также примкнувший к ним бывший высокопоставленный чиновник Александр Зайцев в 2013 году зарегистрировали компанию «Бремино Групп». По одной из версий, в названии собраны слоги городов, где начинали бизнес-карьеру три ее учредителя, — Брест, Минск и Новополоцк.





По одному президентскому указу «Бремино групп» получила статус «национального транзитного оператора», по другому — ее крупнейший проект «Бремино-Орша» стал ядром одноименной особой экономической зоны. Как указывается на официальном сайте оператора, ее цель — «создание уникальных решений в сфере логистики для вашего бизнеса». В приземленном варианте это означает развитие сети хабов, через которые будут прокачиваться грузы с Востока на Запад, с Запада на Восток и по другим всевозможным направлениям. Например, предусматривается создание на территории «Бремино-Орша» цветочной биржи, через которую будет организована перевалка цветов из Эквадора, Кении и других крупнейших стран-производителей.





Александр Зайцев, осуществляющий оперативное управление «Бремино групп», с возможностями африканского рынка знаком не понаслышке. Он, один из двух уполномоченных бизнесменов из Беларуси, ведет на Черном континенте активную деятельность по продвижению белорусской продукции и в целом белорусских интересов.





Зарегистрированная им в 2014 году в свободной экономической зоне Джебель-Али (ОАЭ) компания Sohra Overseas занимается дистрибуцией в Африке и на Ближнем Востоке техники БелАЗа, МАЗа, Минского тракторного завода и «Амкодора». Другой бизнес Зайцева, Sohra Mining, базирующийся в свободной экономической зоне Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи, специализируется на инвестициях в горнорудную промышленность Африки. В ее портфолио указываются проекты по добыче золота в Гане и Судане.





Александр Зайцев — вообще многопрофильный бизнесмен. Среди его активов значится и компания AZ Fertilizer. Она была создана «для расширения сбыта» химических минеральных и органоминеральных удобрений. Одна из структур бизнесмена стала соучредителем компании «БСВТ-новые технологии». «Старшим» партнером Зайцева по этому бизнесу, который занимается производством и реализацией вооружений, стал государственный спецэкспортер «Белспецвнештехника».









В качестве знаковой сделки на сайте Sohra Overseas упоминается поставка ею более 50 БелАЗов для зимбабвийской алмазодобывающей компании ZDCD и открытие в этой стране сервисного центра. Однако с недавних пор инициативу у Зай­цева по работе с заказчиками в этой и во многих других странах перехватил другой бизнесмен из Беларуси — Александр Зингман. Зайцева называют «человеком» Виктора Лукашенко, а вот Зингман считается протеже главы Управделами президента и по совместительству уполномоченного по контактам в Зимбабве Виктора Шеймана. Не без поддержки Шеймана в сентябре этого года компании Aftrade (она тоже зарегистрирована в свободной экономической зоне Дубайской многопрофильной товарно-сырьевой биржи), которой управляет Александр Зингман, удалось реализовать контракт на поставку в Зимбабве 800 единиц белорусской сельскохозяйственной техники. Сумма контракта составила 51 млн долларов. До конца года ожидаются поставки других партий сельхозтехники. Сообщалось, что белорусская сторона также заинтересована в проектах в сельскохозяйственной, строительной и энергетической отраслях, а также в оборонной сфере. Помимо Зимбабве управляющий Aftrade присматривается к рынку Замбии, а в октябре провел переговоры с главой правительства одного из самых богатых африканских государства по залежам полезных ископаемых Демократической Республики Конго.





«Белазовские» помощники





Совладельцем и получателем дивидендов с деятельности единственного белорусского бизнеса в России, который входит в топ-500 крупнейших компаний этой страны, является Президентский спортивный клуб. Общественная структура, возглавляемая Дмитрием Лукашенко, стала владельцем 30 % доли в эксклюзивном дистрибуторе техники жодинского БелАЗа на российском рынке — ЗАО «Торговый дом «БЕЛАЗ» — и регулярно получает неплохие дивиденды на нее. По итогам 2019 года ТД «БЕЛАЗ» заработал почти 1,65 млрд российских рублей чистой прибыли и среди белорусских компаний только немного уступил нефтесервисной компании «Белоруснефть-Сибирь» (1,7 млрд российских рублей). Для сравнения: занявшие третье —

пятое места по прибыльности «ЭПАМ Систэмз», саратовская нефтяная компания «Юкола-нефть» умершего недавно Валерия Шумского и государственная «Нефтяная компания «Янгпур» заработали соответственно по 1468 млн, 968 млн и 757 млн российских рублей.





Президентский спортивный клуб не единственный, кто зарабатывает на продаже, ремонте и сервисном обслуживании БелАЗов в России. Насчитывается еще с пару десятков компаний, часть из которых зарегистрировали граждане Беларуси. По суммам, поступившим на их счета в прошлом году, выделяются структуры, к которым имеют отношение бывший руководитель ТД «БЕЛАЗ» Виктор Кулуев и его супруга, а также открывший несколько компаний в Смоленске предприниматель Юрий Хомич.





Хомич продвигает на российском рынке и сельхозтехнику холдинга «Бобруйскагромаш», а в Украине, кроме бобруйской техники, еще и продукцию одного из лидеров местного рынка торгового оборудования — барановичского «Торгмаша». Что интересно, в зарегистрированном в Смоленске «Торговом доме «Бобруйскагромаш» сам производитель не имеет доли. Кроме компании Юрия Хомича «Мегаполис» (85 %) ее совладельцем является упоминавшийся выше Президентский спортивный клуб (15 %).





Азовский металлург и балтийский коммунальщик





В России у Белорусской металлургической компании (БМК) две дочерние структуры — два торговых дома с одинаковыми названиями ТД «БМЗ». Один из них зарегистрирован в Санкт-Петербурге, другой — в Барнауле.





В питерской дочке БМК принадлежит не весь пакет, а 60 %, остальными владеет одна из компаний азовского белоруса Станислава Колоско, крупного бизнесмена в Южном федеральном округе. У него есть бизнес по дистрибуции сельскохозяйственной техники, включая белорусские тракторы («Беларус­ЮгСервис»), а также хозяйство по выращиванию зерновых в Ростовской области («Белозерное»).





Но основную прибыль дает 40-процентная доля в питерском ТД «БМЗ», который обеспечивает жлобинское производство ломом. В прошлом году торговый дом, в структуре которого три заготовительных склада (в Смоленске, Москве и Брянске), заработал почти 400 млн российских рублей чистой прибыли. По идее, около 160 млн должны были достаться Колоско.





Другой гражданин Беларуси, Петр Кравченко, создал процветающий бизнес на продаже технической соли «Беларуськалия». Одна из его компаний (Lit Salt Trade) работает с литовскими коммунальщиками, другая (Lat Salt Trade) два года назад вышла на рынок соседней Латвии и сразу же стала его ключевым игроком. По сообщению Службы содержания дорог Латвии, Lat Salt Trade в последние два сезона обеспечивает до 70 % потребностей дорожников этой страны в технической соли. Главное преимущество белорусской компании — низкая цена продукта, с помощью которой она опередила конкурентов с ресурсом марокканского и немецкого происхождения.