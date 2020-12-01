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Стал известен один из акционеров мутного ЗАО "Новая нефтяная компания"

В распоряжении Office Life оказался документ, который раскрывает одного из акционеров нового нефтетрейдера — ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК).

Этот акционер — Банк развития Беларуси. Ранее предположения о том, что совладельцем новой компании может стать этот госфонд, высказывались на портале TUT.BY.

Также сайт полагал, что среди акционеров могут быть Николай Воробей, Алексей Олексин и Михаил Гуцериев. На данный момент информации по ним нет. 

Но известно, что Банк развития вложил в уставный фонд ЗАО почти 1,7 млн рублей и владеет 771 акцией. Всего выпущено 100 тыс. акций, значит, Банк развития — это миноритарий примерно с 0,7%.

Основной вид деятельности компании —  оптовая торговля бензином, керосином, дизельным топливом. 

Новая нефтяная компания при этом не входит в концерн «Белнефтехим» и стала альтернативной по отношению к БНК. 

Но это не смущает концерн. Ранее его пресс-служба заявила, что появление ННК может дать дополнительные возможности для привлечения нефти в страну.
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