Стал известен один из акционеров мутного ЗАО "Новая нефтяная компания"
В распоряжении Office Life оказался документ, который раскрывает одного из акционеров нового нефтетрейдера — ЗАО «Новая нефтяная компания» (ННК).
Этот акционер — Банк развития Беларуси. Ранее предположения о том, что совладельцем новой компании может стать этот госфонд, высказывались на портале TUT.BY.
Также сайт полагал, что среди акционеров могут быть Николай Воробей, Алексей Олексин и Михаил Гуцериев. На данный момент информации по ним нет.
Но известно, что Банк развития вложил в уставный фонд ЗАО почти 1,7 млн рублей и владеет 771 акцией. Всего выпущено 100 тыс. акций, значит, Банк развития — это миноритарий примерно с 0,7%.
Основной вид деятельности компании — оптовая торговля бензином, керосином, дизельным топливом.
Новая нефтяная компания при этом не входит в концерн «Белнефтехим» и стала альтернативной по отношению к БНК.
Но это не смущает концерн. Ранее его пресс-служба заявила, что появление ННК может дать дополнительные возможности для привлечения нефти в страну.
17:20 01/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение