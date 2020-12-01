Этот акционер — Банк развития Беларуси. Ранее предположения о том, что совладельцем новой компании может стать этот госфонд, высказывались на портале TUT.BY.





Также сайт полагал, что среди акционеров могут быть Николай Воробей, Алексей Олексин и Михаил Гуцериев. На данный момент информации по ним нет.





Но известно, что Банк развития вложил в уставный фонд ЗАО почти 1,7 млн рублей и владеет 771 акцией. Всего выпущено 100 тыс. акций, значит, Банк развития — это миноритарий примерно с 0,7%.





Основной вид деятельности компании — оптовая торговля бензином, керосином, дизельным топливом.





Новая нефтяная компания при этом не входит в концерн «Белнефтехим» и стала альтернативной по отношению к БНК.





Но это не смущает концерн. Ранее его пресс-служба заявила, что появление ННК может дать дополнительные возможности для привлечения нефти в страну.