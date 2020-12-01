Официально: 3,4% жителей Беларуси - нищие
По данным Белстат, в Беларуси 3,4% населения живут за чертой бедности.
К малообеспеченным относятся те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы не дотягивают до бюджета прожиточного минимума. На данный момент это 258,11 BYN.
По последним данным численность населения Беларуси составила 9 миллионов 397,8 тыс. чел. Это означает, что за чертой бедности в третьем квартале находилось примерно 319,5 тысячи человек. Немногим меньше, чем население условного Бреста.
Больше всего доля живущих за чертой бедности - среди семей с детьми до 18 лет. Там нищих 7%.
Среди регионов больше всего нищих в Гомельской области - 4,8% населения, а меньше всего в Минске - 0,9%.
15:48 01/12/2020
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