Официально: 3,4% жителей Беларуси - нищие





К малообеспеченным относятся те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы не дотягивают до бюджета прожиточного минимума. На данный момент это 258,11 BYN.





По последним данным численность населения Беларуси составила 9 миллионов 397,8 тыс. чел. Это означает, что за чертой бедности в третьем квартале находилось примерно 319,5 тысячи человек. Немногим меньше, чем население условного Бреста.





Больше всего доля живущих за чертой бедности - среди семей с детьми до 18 лет. Там нищих 7%.





Среди регионов больше всего нищих в Гомельской области - 4,8% населения, а меньше всего в Минске - 0,9%.