Власти официально утвердили сроки ввода БелАЭС
В соответствии с указом в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции (АЭС) – в 2021 году; АЭС – в первом полугодии 2022 г.", - сообщается на Национальном правовом интернет-портале
Совмину поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.
В соответствии с указом, Советом министров будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством, сообщает Минэнерго.
15:36 01/12/2020
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