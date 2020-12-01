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Власти официально утвердили сроки ввода БелАЭС

В соответствии с указом в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции (АЭС) – в 2021 году; АЭС – в первом полугодии 2022 г.", - сообщается на Национальном правовом интернет-портале


Совмину поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию.

В соответствии с указом, Советом министров будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством, сообщает Минэнерго.
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