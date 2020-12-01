"Наша Родина в страшной беде". К забастовке присоединяются новые работники
1 декабря 2020 к забастовке присоединился тракторист рудника 4РУ ОАО «Беларуськалий» Виктор Гуринович. И не только он.
фото носит иллюстративный характер
Виктор Гуринович записал эмоциональное обращение на белорусском языке.
«Страна задыхается в волнах незаконного преследования по политическому признаку. Страна задыхается от лжи и дискриминации национальной культуры и языка. Мы на грани гуманитарной катастрофы: пытки, издевательства, убийства, насилие в отношении инакомыслящих, простых граждан – это то, что здесь происходит каждый день. Это что, цивилизованная страна 21 века?» –сказал Гуринович в обращении.
Всего в стачке участвуют более 100 работников «Беларуськалия».
Также 1 декабря к общенациональной забастовке присоединился водитель Юрий Сурма – первый из предприятия «Трест «Реммонтажстрой».
Также к стачке на «Гродно Азот» присоединился Олег Залогин, работающий на наиболее сложных сменных рабочих местах на всем предприятии.
«Лучшие и незаменимые кадры продолжают покидать свои рабочие места в знак протеста на происходящий в нашей любимой стране беспредел», – говорится в заявлении стачкома.
Источник: belsat.eu
15:06 01/12/2020
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