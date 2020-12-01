Девальвация продолжается: рубль снова подешевел ко всем валютам

За последние 12 торговых сессий белорусский рубль дешевел к корзине валют 11 раз.





Курс доллара вырос на 0,0032 BYN до 2,5905 BYN/USD. Доллар дорожает уже шестые торги подряд. За это время его курс поднялся на 0,0391 BYN.





Курс евро поднялся всего на 0,0013 BYN до 3,1000 BYN/EUR. Это максимальное значение за 83 дня. Всего недели не хватило до максимума за три месяца. Евро за последние шесть торгов укрепился к белорусскому рублю на 0,0716 BYN.





Курс российского рубля подрос лишь на 0,0004 BYN до 3,3986 BYN/100 RUB. Российский рубль находится вблизи максимума за 2,5 месяца.





Итоги ноября 2020

За последний осенний месяц белорусский рубль смог существенно подорожать к доллару, но девальвировался к евро и российскому рублю:





курс доллара −0,0479 BYN (−1,82%);

курс евро +0,0209 BYN (+0,68%);

курс российского рубля +0,0766 BYN (+2,30%);

валютная корзина +0,62%.





Центробанк России

Российский рубль незначительно подешевел к евро и доллару на торгах МосБиржи.





ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на завтра на 12 копеек до 76,3203 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра вырос на 11 копеек до 91,3096 RUB/EUR.





Итоги ноября 2020 на валютном рынке РФ

Российский рубль существенно подорожал к евро и ещё больше к доллару по итогам месяца:





курс доллара -3,1324 RUB (-3,95%);

курс евро -1,4247 RUB (-1,54%). Напомним, что 2 ноября ЦБ повысил курс евро до исторического максимума.



