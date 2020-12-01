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Беларусь уже не рассчитывает на скидку на российский газ в 2021 году

Председатель ЕЭК Михаил Мясникович заявил в эфире «Беларусь 1», что цены за российский газ для Беларуси в следующем году не должны быть выше уровня 2020 года.



Это означает, что, по данным Мясниковича, цена за 1 тыс. кубометров составит не более $127.

Ранее посол России Дмитрий Мезенцев озвучил условия скидки на газ для Беларуси в 2021 году. По его словам, Москва вправе ожидать ответные скидки на белорусские товары. Кроме того, дипломат подтвердил, что Минск погасил ранее образовавшийся газовый долг, признав ценовые условия российской стороны.

На днях поставки газа обсудили вице-премьеры Беларуси и России. Итоги переговоров неизвестны.

В 2020 году Беларусь долгое время считала цену на российский газ несправедливой, добивалась скидки с связи с пандемией и перестала оплачивать топливо по полной стоимости. В результате к осени накопился приличный долг, который решено было погасить после получения части российского кредита. Задолженность на момент погашения не называлась, но, по всей видимости, она составляла не менее $300 млн.
Officelife.media
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