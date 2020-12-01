Такая оценка приведена в Макроэкономическим прогнозе на 2021 год, подготовленном в ЕАБР в ноябре текущего года.





В прогнозе отмечено, что белорусский рубль недооценен по отношению к валютам стран — основных торговых партнеров, а также к доллару. Эксперты банка ожидают, что в 2021–2022 годах произойдет коррекция курса рубля к равновесному уровню, но при условии стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке РБ и взятии пандемии под контроль.





При этом белорусский рубль будет слабеть в номинальном выражении, но темпами ниже инфляции, что приведет к укреплению рубля в реальном выражении.





Инфляцию в 2021 году в Беларуси в ЕАБР прогнозируют на уровне 5,5% против ожидаемых 6,4% в текущем году.





При этом ЕАБР ухудшил свой прогноз темпов экономического роста в Беларуси в 2021 году на 1,2 процентного пункта. Теперь эксперты банка ожидают сокращения ВВП в базовом сценарии на 0,1%.





Подъем экономики прогнозируется только в 2022 году, и всего на 0,9%. А достижения докризисного уровня ВВП в банке ожидают только в первой половине 2023 года.





Ухудшение прогноза по ВВП по сравнению с предыдущим прогнозом в банке объяснили продолжительным сохранением социально-политической напряженности в стране и более длительным, чем ранее ожидалось, периоде сдерживающей денежно-кредитной политики.





В ЕАБР прогнозируют, что инвестиционная активность в Беларуси в 2021 году будет слабой, так как ее будут ограничивать повышенная неопределенность и неустойчивое финансовое положение предприятий.





Эксперты банка также указали на сдержанный спрос со стороны населения, вызванный замедлением роста его доходов, а также на ожидаемое ужесточение фискальной политики.





Только в конце следующего года они ожидают рост внутреннего спроса в РБ, вызванный мерами монетарной политики. В ЕАБР также считают возможным выезд части ИТ-сектора из Беларуси.





Но все это в базовом сценарии. В негативном сценарии, в котором восстановление мировой экономики будет медленнее, чем в базовом, в 2 раза, снижение белорусского ВВП прогнозируется в 2021 году на уровне 0,7%, а среднегодовой курс доллара — на уровне 2,76 белорусских рубля, то есть на 6% выше, чем при базовом прогнозе.