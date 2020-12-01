Зарплата бюджетников вырастет в Беларуси с 1 января
Заработная плата работников бюджетной сферы с наступлением 2021 года может увеличится на чуть более 5 %. Об этом рассказал «АиФ» экономический аналитик Сергей Герасимов
По словам эксперта, при увеличении базовой ставки с 185 до 195 рублей с 1 января 2021 года зарплата бюджетников поднимется на 5,4 %, пишет minsknews.by
При этом Герасимов подчеркнул, что прибавку каждый работник получит разную. Она будет зависеть от таких факторов, как стаж, премии и другие выплаты.
09:29 01/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение