+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержания и аресты айтишников не помешали рекордному экспорту ИТ-услуг

В августе ИТ-компании с офисами в Беларуси установили антирекорд по экспорту компьютерных услуг. Но уже в сентябре ситуация кардинально поменялась: объем экспорта оказался рекордным в этом году, следует из данных официальной статистики.



Задержания и аресты айтишников не помешали рекордному экспорту ИТ-услуг 
По данным Белстата, за сентябрь ИТ-компании экспортировали услуг почти на 239 миллионов долларов. Это на 41% больше, чем в августе этого года. По сравнению с сентябрем прошлого года объем экспорта снизился минимально.

С одной стороны, рост экспорта компьютерных услуг в сентябре относительно провального августа был ожидаем. Если посмотреть на динамику за прошлый и этот год, то видно, что пики экспорта приходятся на последний месяц каждого квартала. Это может быть связано с уплатой компаниями квартальных налогов 


С другой стороны, учитывая политический кризис, задержания и аресты айтишников, выросшие риски для бизнеса, можно было предполагать, что рост экспорта в сентябре будет не таким значительным. Однако по факту к августу экспорт вырос на 41%.

Впрочем, если оценивать ситуацию  с прошлым годом, то ситуация с экспортом компьютерных услуг очевидно ухудшается, что не может не настораживать. 

С января по июль относительно таких же месяцев прошлого года наблюдался рост экспорта. В среднем за этот период он составил около 27%. Но в августе–сентябре экспорт перестал расти. 

Показательна и поквартальня динамика экспорта. В первом квартале экспорт компьютерных услуг рос относительно прошлого года с темпом 33-34%. Но уже во втором квартале рост составил 22,7%, а в третьем — только 5,4%.

Это отразилось и на темпах экспорта по итогам девяти месяцев. За январь–сентябрь экспорт компьютерных услуг составил почти 1,8 миллиарда долларов. Это на 19,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Между тем по итогам января-августа рост был выше — 23,3%.
DEV.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра "пралетарскі" страйк і цану свабоды.
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]