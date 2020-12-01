В Беларуси официально утвердили сроки ввода БелАЭС

"В соответствии с указом главы государства от 30 ноября 2020 г. № 447 в эксплуатацию будут введены: первый блок Белорусской атомной электростанции (АЭС) – в 2021 году; АЭС – в первом полугодии 2022 г.", - говорится в сообщении на Национальном правовом интернет-портале в понедельник.





В свою очередь в Минэнерго уточнили, что Совмину поручено определить порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС и перечень госорганов и иных организаций, выдающих заключения при приемке этих пусковых комплексов в эксплуатацию, пишет interfax.by





"В соответствии с указом, Советом министров будут назначаться приемочные комиссии не менее чем за 40 дней до запланированной даты ввода в эксплуатацию каждого блока; утверждаться акты приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков АЭС, законченных строительством", - отметили в министерстве.





Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.



