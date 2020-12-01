Что изменится с 1 декабря в Беларуси? Рассказываем по пунктам

С 1 декабря в Беларуси подрастут пенсии и традиционно подорожают сигареты. Наступает зима, а значит, ГАИ начнет штрафовать водителей за езду на летних шинах. Подробности - в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

Вырастут пенсии

С 1 декабря в среднем на 6 % вырастут пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Перерасчет пенсий в декабре будет произведен более чем для 2,4 млн пенсионеров.





Размер увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого получателя будет свой, поскольку все зависит от стажа, зарплаты до выхода на заслуженный отдых и надбавок. При этом доплаты (лицам старше 75 и 80 лет) и надбавки на уход (инвалидам 1-й группы; героям Беларуси, Советского Союза, почетным донорам и некоторым другим) к пенсиям с 1 декабря повышать не будут. Их поднимали с 1 ноября.





В результате средняя пенсия по возрасту (с учетом надбавок) за декабрь составит 499,7 рубля и увеличится на 5,5 % по сравнению с ноябрем 2020 г. (473,5 рубля), на 12,1 % — по сравнению с декабрем 2019 г. (445,9 рубля). Это второй перерасчет трудовых пенсий за год. Предыдущий был в июле.

Дорожает проезд

Первыми поднять стоимость проезда решились в Гродненской и Гомельской областях. Там талончики выросли в цене сразу на 10 копеек (с 60 до 70) с 29 ноября. Проезд в скоростных автобусах будет стоить 80 копеек. «Потяжелеют» и проездные. Вслед за регионами проезд может подорожать и по всей стране. Последний раз транспорт в Минске дорожал 26 декабря 2019 г.: с 60 до 65 копеек (наземный транспорт, на 8,3 %) и с 65 до 70 копеек (метро, на 7,7 %). Экспресс — с 75 до 80 копеек.

Прячем летнюю резину

С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать водителей за езду на летних шинах. Инспектор может вынести предупреждение или назначить штраф до 0,5 базовой величины (13,5 рубля). Повторное нарушение грозит более весомой суммой — от 2 до 5 базовых величин (от 54 до 135 рублей).

Подрастут цены на табак

Производители табачных изделий вновь поднимают цены на сигареты. С 1 декабря отдельные марки дорожают сразу на 10 копеек.

От теста к использованию вакцины

Использование первой партии российской вакцины от коронавируса в Беларуси начнется с декабря. На этом этапе планируется поставить в Беларусь 100 тыс. доз российского препарата. Напомним, наша страна стала первым зарубежным государством, где стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Вакцинирование добровольцев в Беларуси началось 1 октября. В исследовании принимают участие 100 человек.

Успеть построиться в Смолевичах

До 15 декабря продлится прием заявлений от желающих построить квартиру в Смолевичах. На 185 квартир в двух новых домах в городе-спутнике подано уже около 600 заявлений от минчан-очередников. Городские власти готовят еще три дома для распределения, уже получены все документы, скоро появится информация и об этом предложении. В общей сложности в 2020 и 2021 годах в Смолевичах будет начато возведение 11 домов. Весной 2021-го начнут строить детский сад и намечено сдать школу.





Новый рейс в Ростов-на-Дону и возобновление рейсов в Баку

С декабря российская авиакомпания «Азимут» открывает рейс из Ростова-на-Дону в Минск. Как сообщается на ее сайте, вылеты будут осуществляться один раз в неделю. Рейсы А4871/872 будут выполняться с 17 декабря 2020 года по четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону — в 12:30, посадка в Минске — в 15:10. Вылет из Минска — в 16:10, посадка в Ростове-на-Дону — в 18:25.





«Белавиа» 4 декабря возобновляет выполнение регулярных рейсов из столицы Азербайджана в Минск. Полеты запланированы четыре раза в неделю — по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Однако осуществляться они будут только в одну сторону: с вылетом из Баку в 4:15 и прибытием в белорусскую столицу в 6:50.

«Новогодний экспресс» и 70 дополнительных составов

Первый в сезоне состав «новогоднего экспресса» из Минска отправится 24 декабря. Рейс в Беловежскую пущу также организован и 6 января. Если спрос на услугу Белорусской железной дороги будет высокий, поезда также выедут 26 декабря, 2 и 8 января. Со станции Минск-Пассажирский поезда будут отправляться в 21:58, а прибывать в Брест — на следующий день в 7:50. Оттуда путешествующих на автобусах доставят в Беловежскую пущу, где они проведут целый день. Обратно из Бреста новогодние экспрессы будут отъезжать в 17:28 и прибывать в столицу в 22:19. В дороге пассажиры встретятся с железнодорожным Дедом Морозом и его помощником.





Кроме этого, в дни рождественских и новогодних праздников будут курсировать дополнительные поезда. С 24 декабря по 11 января пустят более 70 составов региональных и межрегиональных линий.

Служба занятости станет единой

Единая городская служба занятости, как планируется, откроется в столице в современном здании на ул. Берестянской, 20. Новая служба объединит существующие отделы трудоустройства, что позволит значительно повысить качество обслуживания граждан. Минчанам окажут содействие в поиске работы и трудоустройстве, направят на обучение, помогут зарегистрироваться в качестве безработного. В единой городской службе занятости все услуги по трудоустройству минчане смогут получать централизованно.

Откроется после реконструкции 20-я городская поликлиника





В середине декабря откроется после реконструкции 20-я городская поликлиника. Ее плановая мощность после реконструкции возрастет с 460 до 750 посещений в смену. Площадь здания за счет возведенной в ходе модернизации пятиэтажной пристройки увеличилась в два раза. Выросло число кабинетов для приема пациентов, каждое рабочее место теперь оснащено компьютером.

Если заварен мусоропровод

В столичных дворах до 15 декабря установят около 400 модульных конструкций для сбора отходов. Напомним, модульные конструкции в столице решили устанавливать во дворах тех домов, жильцы которых отказываются от использования мусоропровода. Поскольку модули легко монтируются и демонтируются, согласовать места для их установки проще, чем места для строительства контейнерных площадок.

Откроется домик Деда Мороза в зоопарке

Домик Деда Мороза в Минском зоопарке планируют открыть 19 декабря. Церемонию проведет сам главный новогодний персонаж.





Домик Деда Мороза будет работать 19, 20, 24–26 декабря. 6 января зоопарк приглашает детей и взрослых на праздничное новогоднее представление с игровой программой.

Близится время уплаты налога ремесленниками

До 28 декабря физлица должны уплатить сбор за осуществление ремесленной деятельности в 2021 г. Ставка — базовая величина (27 рублей). Если ремесленник постоянно состоит на учете в налоговом органе, до 28 декабря ему нужно произвести оплату за полный последующий календарный год (в иных случаях — до начала осуществления ремесленной деятельности). Обычно с 1 января размер базовой величины меняется. Однако если успеть уплатить сбор до 28 декабря, ничего доплачивать не придется.

Повысят плату для ИП некоторые банки

«Белгазпромбанк» с 1 декабря повышает плату за некоторые услуги для компаний и индивидуальных предпринимателей. В том числе вырастут в цене услуги по приему платежных инструкций на бумажном носителе (до 15 рублей за документ) и плата за ведение счета ИП (до 65 рублей).





Кроме того, банк прекратит оказывать услуги по приему платежек на бумажном носителе со штрих-кодом.

Рассчитываться за проезд по платным дорогам разрешат онлайн

Новый способ оплаты проезда по платным дорогам вводится в Беларуси с 15 декабря 2020 г. Водители транспортных средств с допустимой общей массой не более 3,5 т смогут рассчитываться с помощью электронной виньетки. Для произведения расчетов в пункт обслуживания BelToll обращаться не нужно. Перечислить необходимую сумму можно на сайте www.beltoll.by, где в режиме онлайн приобретают электронную виньетку с 1 декабря на 15 либо 30 календарных дней, а также на календарный год. Стоимость — 14, 22 и 75 евро соответственно в рублях по курсу Нацбанка на момент оплаты.

Контролировать выручку будут дистанционно

С 1 декабря Министерство по налогам и сборам будет дистанционно контролировать выручку предпринимателей. С этой целью все ИП должны были подключить к электронной системе контроля свои кассовое аппараты. С 1 октября были обязаны подключиться предприниматели из Минска и областных центров. Для ИП в районных центрах эти правила начали действовать с 1 ноября. Всем остальным бизнесменам нужно было подать заявки на подключение до 30 ноября включительно. Налоговики предупреждают, что за использование неподключенных касс нарушителям могут выписать штраф до 100 базовых величин (2 700 рублей).



