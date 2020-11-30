С чего бы это вдруг? Carlsberg хочет купить очередной пакет в "Аливарии" с огромной переплатой
Шведская компания Baltic Beverages Holding, за которой стоит датская Carlsberg Group, намерена купить 500 акций ОАО «Пивоваренная компания Аливария» по 2141 руб. за штуку. Это гораздо больше номинала.
По данным национального депозитария, номинал одной акции (вне зависимости от того, простая она или привилегированная) равен 37 руб. 66 коп. То есть Baltic Beverages готова переплатить более чем в 56 раз. При этом 500 акций — это всего лишь около 0,3%.
«Дочка» Carlsberg и ранее была готова переплачивать. Международный пивной гигант последовательно увеличивает долю в белорусской компании. Ранее она уже приобрела контрольный пакет в размере около 80% или более. Эта сделка вошла в топ-20 крупнейших слияний и поглощений с участием белорусских компаний с начала XXI века.
По итогам прошлого года «Аливария» показала рост выручки примерно на 15% — почти до 190 млн рублей. Годовая прибыль держится на уровне более 20 млн.
Источник: officelife
16:32 30/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение