Внешний госдолг с начала года вырос на миллиард долларов

Внешний госдолг по состоянию на 1 октября 2020 года составил 18,1 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%, передает TUT.BY





В январе-октябре 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 2,549 млрд долларов:





1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;





505 млн долларов — правительства и банков России;





500 млн долларов — ЕФСР;





89,7 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;





54,7 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;





8 млн долларов — ЕБРР.





Погашение внешнего государственного долга по итогам девяти месяцев составило 1,388 млрд долларов:





617,6 млн долларов — правительству и банкам России;





390,7 млн долларов — банкам Китая;





264,8 млн долларов — ЕФСР;





111,6 млн долларов — МБРР;





2,8 млн долларов — ЕБРР и СИБ;





0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.





Внутренний госдолг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил 10,2 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.





В январе-октябре размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 297,6 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов и 173,5 млн рублей.





Напомним, в 2020 году расходы на погашение госдолга составят 5,977 млрд рублей, в том числе внешнего государственного долга — 3,741 млрд рублей, внутреннего — 2,236 млрд рублей.





При этом в валюте придется погасить 2,586 млрд долларов, или 97,1% от общего объема. Ситуацию осложняет девальвация рубля более чем на 20% к доллару с начала года.



