Бинокль рассказывает,какая посуда попадает под запрет, а какая нет.





Какой одноразовой посуды из пластика больше не будет в общепите:





1. Палочки для размешивания напитков.

2. Стаканы.

3. Тарелки.

4. Соломинки для напитков.

5. Контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы (штуки для тортов), банки, бутылки, кроме упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

6. Чашки.





Что не попадает под запрет

Запрещены будут только те изделия, которые полностью изготовлены из полимерных материалов. Например, если посуда декорирована или ламинирована полимерным материалом, её можно будет использовать.





Картонная одноразовая посуда или посуда из других экологически безопасных материалов под запрет не попадает.





Запрет не коснётся одноразовых крышек для стаканчиков, потому что им нет альтернативы нигде в мире.





Ещё один нюанс: если отдел кулинарии или объект по продаже продукции общепита — часть магазина, который является розничным торговым объектом (который продаёт товары в розницу), пластиковую одноразовую посуду использовать можно.







