Какие из негосударственных банков могут попасть под санкции ЕС и США

Ранее сообщалось, что в ЕС и США рассматривается вопрос отключения от SWIFT главных госбанков Беларусбанка и Белагропромбанка. Но это крайняя мера, и пока неизвестно, будет ли она принята, хотя правящий режим уже готовится к этому.



А какие негосударственный банки могут попасть под санкции и почему?

Свой шорт-лист банков с объяснением причины публикует телеграм Экономика

1. МТБанк: акционеры - семья Олексиных

2. БСБ Банк: члены наблюдательного совета - Басков и Каганович

3. Абсолютбанк: акционеры - семья Воробьев

4. Паритетбанк: владелец Саид Гуцериев

Идея Банк: в случае, если акции в начале 2021 г. приобретет МТБанк

