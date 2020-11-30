Не ждали? В Беларуси дорожает транспорт - на 10 копеек

Первым из крупных городов поднял цену талончика Гомель. Местный «Горэлектротранс», ссылаясь на решение Гомельского облисполкома №918 от 19 ноября, опубликовал новые тарифы: теперь поездка на троллейбусе будет стоит 70 копеек (+10 копеек).





Также проезд дорожает и в Гродно: там решение приняли 20 ноября. Теперь проезд в автобусах и троллейбусах будет стоить также 70 копеек.





Специалисты из транспортной сферы полагают, что в Минске тоже скоро произойдет подорожание и составит также 10 копеек.





The Village Беларусь рассказывал: инициатива подорожания исходит от «Минсктранса»: они подают запрос о повышении цены проезда и сами рассчитывают новую предполагаемую цену. Мингорисполком готовит решение о внесении изменений в тарифы.





Это решение должны согласовать все заинтересованные организации (например, «Столичный транспорт и связь»), Министерство экономики, МАРТ, юридическое управление Мингорисполкома, заместители председателя — и после этого его подписывает сам председатель.





Последний раз транспорт в Минске дорожал 26 декабря 2019: с 60 до 65 копеек (наземный транспорт, на 8,3%) и с 65 до 70 копеек (метро, на 7,7%). Экспресс подорожал с 75 до 80 копеек; у водителя любой талон – на 5 копеек дороже.





С 1991 года проезд в Минске подорожал в 1,4 миллиарда раз (метро) и в 1,3 миллиарда раз (наземный транспорт).



