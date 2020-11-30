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Эксперт: на сколько вырастет доллар в начале декабря?

В Беларуси на ушедшей неделе иностранные валюты пошли в рост после некоторого ослабления. Какими будут курсы доллара, евро и российского рубля в начале декабря?

Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.

- На внешних валютных рынках на прошедшей неделе было достаточно спокойно. Евро к доллару вырос с 1,1870 до 1,1930, или на 0,5%. При этом евро к доллару обновил максимумы с начала сентября.
Российский рубль изменился незначительно и разнонаправленно по отношению к двум основным валютам.
Доллар в России подешевел с 76,1 российского рубля до 75,8, или на 0,3% .
Евро немного вырос - с 90,3 до 90,4 российского рубля, или на 0,1% .
Белорусский рубль заметно сдал сразу ко всем трем иностранным валютам.
Доллар за неделю подорожал на 1,16%, евро вырос на 1,63%, а российский рубль подорожал на 1,48%.
В результате валютная корзина за неделю выросла на 1,41%. Это уже вторая неделя подряд снижения белорусского рубля к корзине.

фото: Myfin.by

И, с учетом заметного роста всех иностранных валют, можно предположить, что интерес к валюте проявляют какие-то предприятия. У населения не было ни повода, ни возможностей резко увеличить спрос на валюту.

Что в итоге?

Судя по всему, на начавшейся неделе эта тенденция может быть продолжена.
В этом случае доллар может подорожать до 2,61 белорусского рубля .
Евро может вырасти до 3,13 белорусского рубля .
А российский рубль может подорожать до 3,46 белорусского рубля за 100 российских.
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