Ученый подсчитал стоимость планеты Земля
Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, по которой оценил стоимость планеты Земля. По его подсчетам, она стоит пять квадриллионов долларов. Об этом пишет Mail Online.
В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и много других факторов, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.
Земля оказалась самой дорогой планетой, как минимум, в Солнечной системе, отметил ученый.
Так, в качестве сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.
"Настолько низкая стоимость красной планеты обусловлена практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни", - объяснил Лафлин.
Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.
"Я всегда думал, что понятие „планета земного типа в обитаемой зоне“ довольно расплывчатое. Мне нужна была метрика, с помощью которой я бы мог увидеть ценность планет, которые то и дело находят исследователи" - говорит Лафлин.
По мнению астрофизика, планеты стоимость менее 80 000 000 долларов не стоит рассматривать в качестве потенциального нового дома для людей.
09:15 30/11/2020
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