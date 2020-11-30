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Ученый подсчитал стоимость планеты Земля

Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, по которой оценил стоимость планеты Земля. По его подсчетам, она стоит пять квадриллионов долларов. Об этом пишет Mail Online.




В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и много других факторов, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.

Земля оказалась самой дорогой планетой, как минимум, в Солнечной системе, отметил ученый.

Так, в качестве сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.

"Настолько низкая стоимость красной планеты обусловлена практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни", - объяснил Лафлин.

Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.

"Я всегда думал, что понятие „планета земного типа в обитаемой зоне“ довольно расплывчатое. Мне нужна была метрика, с помощью которой я бы мог увидеть ценность планет, которые то и дело находят исследователи" - говорит Лафлин. 

По мнению астрофизика, планеты стоимость менее 80 000 000 долларов не стоит рассматривать в качестве потенциального нового дома для людей.
Корреспондент
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