Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».





Всего же на начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал «Единый расчетно-справочный центр г. Минска», просроченная задолженность имеется по 70 872, или 9,96 %.

Напомним, что после жестких разгонов протестов появилась инициатива максимально не платить государству. Из те соображений, что нас избивают и над нами издеваются за наши же деньги. Звучат призывы отказаться от спиртного и табака, так как акцизы идут государству, игнорировать поборы в школах, детских сада и т.п., а также максимально задерживать оплату жилищно-коммунальных услуг. Правда, сложно сказать, где в долгах ЖКХ бедность или расхлябанность, а где - гражданская позиция.