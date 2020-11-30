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Минчане задолжали за оказанные жилищно-коммунальные услуги почти 9 млн рублей

По состоянию на 1 ноября общая сумма просроченной задолженности за оказанные жилищно-коммунальные услуги в Минске составила 8 млн 920 тыс. 846 рублей.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

Всего же на начало ноября из 711 339 лицевых счетов, которые обслуживает филиал «Единый расчетно-справочный центр г. Минска», просроченная задолженность имеется по 70 872, или 9,96 %.

Напомним, что после жестких разгонов протестов появилась инициатива максимально не платить государству. Из те соображений, что нас избивают и над нами издеваются за наши же деньги. Звучат призывы отказаться от спиртного и табака, так как акцизы идут государству, игнорировать поборы в школах, детских сада и т.п., а также максимально задерживать оплату жилищно-коммунальных услуг. Правда, сложно сказать, где в долгах ЖКХ бедность или расхлябанность, а где - гражданская позиция.
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