Первую такую машину получила «Белоруснефть», пишет minsknews.by





Разрешение этой модели не требуется потому, что разработчики облегчили шасси и снизили нагрузку на оси. Это позволяет транспортному средству свободно перемещаться без вреда для дорожного покрытия.

фото: МАЗ





Полная масса автокрана — 24 т. При этом на переднюю ось нагрузка 9 т, на заднюю тележку – 15. Стрела выпускается максимум на 28 м со скоростью до 13,3 метров в минуту, а предельная высота подъема достигает 30,4 м.





Ожидается, что автокран может быть востребован в других странах.



