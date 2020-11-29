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«Все более озабочены». Компания Yara, один из крупнейших покупателей калия, — о ситуации в Беларуси

Норвежская компания Yara, один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании, вновь выражает беспокойство ситуацией в Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Yara. Компания продолжает закупать калий у «Беларуськалия» через Белорусскую калийную компанию, однако констатирует, что «все больше обеспокоена» ситуацией в стране.


В своем пресс-релизе Yara отмечает, что поддерживает международные права человека, свободу волеизъявления, право участвовать в свободных выборах. Компания ожидает, что ее деловые партнеры следуют ее этическим принципам и подчиняются законам и правилам, в том числе международным стандартам в области прав человека, прав работников и этического ведения бизнеса. Там отмечают, что «внимательно следят за событиями в Беларуси и продолжают оценивать их потенциальное влияние на работников „Беларуськалия“ и Белорусской калийной компании, деловые отношения с партнерами Yara и общую ситуацию в Беларуси».

— Yara продолжает закупать калий у Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». За последние месяцы мы регулярно вели диалог с руководством «Беларуськалия», в котором выражали озабоченность ситуацией с правами рабочих и их благополучием. Мы все еще верим, что диалог может быть инструментом для улучшения, но мы все более озабочены ситуацией, учитывая ухудшение политической ситуации в стране, а также ситуацией с безопасностью.

В сентябре представители Yara приезжали в Минск на переговоры с представителями Белорусской калийной компании и профсоюзов. Накануне этого визита компания разместила на своем сайте сообщение, в котором выразила обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров. В новом пресс-релизе Yara отмечается, что после этого «дополнительных физических встреч не проводилось из-за пандемии».
 
По последним данным, на «Беларуськалии» за прогулы было уволено 49 работников, объявивших о присоединении к стачке (по данным стачкома предприятия, уволенных уже 55). На предприятии подчеркивают, что «в отношении остальных работников, отказывающихся от исполнения своих трудовых обязанностей, будут приняты аналогичные решения в соответствии с законодательством». Ранее суд Минской области признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной.

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 года БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно. Цены на хлористый калий, поставляемый Yara, рассчитываются исходя из ряда рыночных индикаторов.

Правительству Норвегии принадлежат 36,2% акций Yara, институциональным инвесторам — 30,34%. Предприятия Yara располагаются почти в 50 странах мира, объем производства превышает 20 миллионов тонн удобрений в год. В 2016 г. выручка ara составила 11,4 миллиарда долларов, прибыль до налогообложения (EBITDA) — 1,9 миллиарда долларов. Продажи удобрений в 2016 году составили 27,2 миллионов тонн.
TUT.by
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