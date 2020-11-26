Экономическая ситуация в стране вызывает большие опасения. Так, сумма чистого убытка за три квартала в промышленности выросла в 5 раз, в строительстве в 13,2 раза, транспорте – в 12,4 раза, услугах по временному проживанию и питанию – в 14,1 раз.





Между тем премьер-министр Роман Головченко продолжает источать оптимизм и даже обещает рост экономики. Не водит ли он белорусов и себя за нос? Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский считает, что такое поведение имеет иное объяснение. И дело вовсе не в самообмане.





— А что должен говорить премьер-министр? Он должен говорить то, что нравится Лукашенко. Поэтому да, он и будет говорить то, что ожидаемо на самом верху для того, чтобы сохранять спокойствие и собственное место в первую очередь, — отмечает в интервью на Примусе экономист. — Попробуй он сейчас сказать что-то другое!





Это сейчас пост премьера выглядит, как одна головная боль. Однако в обозримом будущем может возникнуть вариант, при котором Роман Головченко может оказаться на коне, считает Геннадий Терпиловский.





— В нынешних условиях ввиду политических изменений вполне возможно, что у него есть шанс, — считает эксперт. — Может, он и не очень хороший, но если брать определенную систему трансфера власти, то он может остаться премьером того же временного правительства и в этом случае будет высшим должностным лицом.









Также экономист высказал озабоченность по поводу дальнейшей судьбы Беларуси. Он не исключает, что власти из-за нехватки средств в скором времени начнут торговать «голубыми фишками» (акциями наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности, а также сами эти компании — прим.ред.)





— Боюсь, что россияне выждали очень удобный момент, — отмечает Геннадий Терпиловский. — Помню, какие сумасшедшие цифры при покупке того же «Нафтана» или калийных предприятий выставлялись Лукашенко 10-15 лет назад. И я думаю, что на сегодняшний день для сохранения власти он может пойти на то, чтобы, грубо говоря, снизить цену и может начать торговать «голубыми фишками», чтобы финансировать удержание собственной власти.





Иными словами, режим будет расплачиваться народным достоянием.





— И мы уже расплачиваемся. С точки зрения оценки этих предприятий, с учетом изоляции, которая на сегодняшний день случилась, тех показателей прибыли, ценность и стоимость ЗАО «Беларусь» на сегодняшний день резко падает, — отмечает эксперт.