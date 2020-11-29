В 2021 году генплан Минска скорректируют. Что изменится?
В 2021 году генплан Минска будет изменен. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок. Информацию опубликовал Telegram-канал «Минск. Официально».
— Есть необходимость в такой работе, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города, — отметил Дмитрий Микуленок.
Из того, что планируется сделать:
- закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми;
- наметить, где будет идти жилищное строительство;
- проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой;
- учесть производственные площадки, пересмотреть их еще раз, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий из городской черты;
- внести в генплан обязательное требование главы государства по ограничению жилищного строительства в столице.
11:20 29/11/2020
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