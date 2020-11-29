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Пенсии, требования к авто, новые поезда, цена сигарет - что изменится с 1 декабря

В Беларуси в последнем месяце 2020 года изменятся пенсии, цены на некоторые товары, требования к оснащению автомобилей.

Пенсии, требования к авто, новые поезда, цена сигарет - что изменится с 1 декабря
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Увеличатся пенсии

Подписанный в начале ноября текущего года указ № 409 предусматривает перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 декабря 2020 года. Согласно документу, как сообщалось ранее, трудовые пенсии вырастут в среднем на 5,4% - с 458,25 рубля в ноябре этого года до 483 рублей в декабре.

Конкретный размер увеличения пенсии у каждого пенсионера будет свой , так как это зависит от стажа и зарплаты до выхода на пенсию, а также надбавок к основной пенсии.

Перерасчет пенсий в декабре будет произведен более чем 2,4 млн пенсионеров.

Изменятся ставки по кредитам

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси изменил в конце ноября расчетную величину стандартного риска (РВСР) для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) - с 11,74% годовых в ноябре на 11,76% в декабре.

Расчетная величина стандартного риска для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (кроме льготных) изменится с 13,35% годовых в ноябре на 13,33% в декабре.

Банки, которые превышают РВСР, должны выполнять повышенные регуляторные требования по достаточности капитала и формированию специальных резервов на покрытие убытков, фонда обязательных резервов.

Переход на зимние шины

С 1 декабря по 1 марта передвигаться по белорусским автодорогам разрешается транспортным средствам только на зимней резине.

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины .

Дорожают сигареты

В Беларуси подорожают некоторые марки сигарет. С начала декабря цены на отдельные виды табачных изделий вырастут в среднем на 5-10 копеек за пачку.

В предыдущий раз производители и импортеры сигарет меняли цены с 1 ноября.

Дополнительные поезда на праздники

Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров маршрутам на новогодние и рождественские праздники - с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года. БЖД также увеличила периодичность курсирования поездов в межрегиональном и региональном сообщении.

Билеты на поезда межрегиональных маршрутов в пределах Беларуси начинают продавать за 45 суток до отправления, на поезда региональных линий бизнес-класса – за 20 суток до отправления.
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