











Напомним, Беларусь решила закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса, сообщил недавно премьер-министр Роман Головченко.





Насколько это мало, становится понятно из сравнения, например, с Литвой, которая закупает 1,5 млн доз вакцины в Европе при населении 3,8 млн человек.





Очевидно, что белорусские власти делают ставку на собственное производство вакцины. Что и подтвердил и Мезенцев, сообщив, что первые результаты производства вакцины в Беларуси могут быть получены в начале 2021 года.





По его словам, тесное взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций и белорусских предприятий дает основания «видеть успешным совместное производство вакцины».