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Российский фонд прямых инвестиций профинансирует производство вакцины в Беларуси

Посол РФ Дмитрий Мезенцев рассказал, что Российский фонд прямых инвестиций профинансирует производство российской вакцины в Беларуси. Он добавил, что использование первой партии российской вакцины от коронавируса в Беларуси начнется в декабре.




Напомним, Беларусь решила закупить 100 тыс. доз российской вакцины от коронавируса, сообщил недавно премьер-министр Роман Головченко.

Насколько это мало, становится понятно из сравнения, например, с Литвой, которая закупает 1,5 млн доз вакцины в Европе при населении 3,8 млн человек.

Очевидно, что белорусские власти делают ставку на собственное производство вакцины. Что и подтвердил и Мезенцев, сообщив, что первые результаты производства вакцины в Беларуси могут быть получены в начале 2021 года.

По его словам, тесное взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций и белорусских предприятий дает основания «видеть успешным совместное производство вакцины».
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