«У Украины больше шансов». Глава EPAM Украина — о ситуации в Беларуси





Юрий Антонюк родом из Украины, с 90-х годов в ІТ. Он пришел в минский офис EPAM в 2000-м на должность руководителя небольшой команды тестировщиков. В 2006 году Юрий переехал в Киев развивать украинское представительство. За 14 лет работы в Украине под руководством Антонюка компания выросла с 50 человек до почти 9 тысяч и вот уже более 5 лет является крупнейшей ІТ-компанией в стране. В 2012 году EPAM вышла на IPO, Антонюк также получил пакет акций.





— Во-первых, я в Беларуси очень много проработал и знаю эту страну. У меня жена из Беларуси. Я хорошо понимаю людей и то, что там происходит. Собственно говоря, один из мотивов, почему я оттуда уехал, было как раз то, что в стране сейчас происходит, — рассказал Юрий. — Сейчас очевидно, что нельзя построить какую-то успешную экономику, не давая людям выразить свою точку зрения. Но я, конечно же, не участвовал в принятии решения в белорусском офисе ЕPАМ, потому что, еще раз говорю, его принимали люди, которые там работают и видят ситуацию. Аркадий озвучивал неоднократно позицию и подписал письмо от бизнеса в том числе.

Я считаю, что любая власть, неважно — в Беларуси, Украине, — не может бить, прямо унижать, создавать своим жителям условия, в которых они находятся под силовым воздействием. У нас же было то же самое или близко к этому. Поэтому любой ответственный бизнес должен на это отреагировать.





На вопрос, где стабильнее — в Беларуси или Украине, глава EPAM Украина ответил следующее:





— Думаю, более стабильная система — это та, где человек может чувствовать себя защищенным. Почему меня интересует человек? Потому что, как мы уже говорили, это Human Capital, то есть наш бизнес основан на наличии талантливых людей. Если талантливый человек или нормальный специалист чувствует себя защищенным в стране, то там он может развиваться. То, что сейчас происходит в Беларуси, конечно же, никоим образом не может создавать у людей ощущения спокойствия.

Для меня важно, что в Украине есть возможность нормально работать и развиваться. С этой точки зрения я все-таки оцениваю, что у Украины больше шансов, чем у Беларуси. Потому что с самого начала, как Союз развалился, Украина была более открытой страной. Да, у нас тут больше бардака, как вы говорите. С другой стороны, я думаю, что развитие до какой-то степени подразумевает хаос. Какую-то степень хаоса, чтобы использовать более культурное слово, чем «бардак». Потому что нельзя развивать какую-то систему, которая застывшая, как монолит.





умаю, что лучше, чтобы было больше безопасности у людей и уверенности, что все хорошо, чем какая-то гипотетическая стабильность, которая в любой момент может быть нарушена авторитарными желаниями. Со времен «оранжевой революции», когда я переехал, всегда были сложные моменты, но в целом я вижу, что у Украины хороший потенциал. Нам надо его не потерять. Может, я бы тоже был вынужден отсюда уехать, если бы Украина превратилась в такой оплот стабильности, но при этом у людей отсутствовало бы право голосовать или высказывать свое мнение.





Я думаю, что это важно, особенно для молодых людей, которые хотят развивать свое общество. Выбор все-таки больше за свободой. А если при этом уже чуть больше бардака, ну что же, будем немного с ним мириться. Как-то так.