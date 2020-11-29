А вы знали? В Беларуси есть монеты с номиналом 12 рублей





Пока что такие случаи не зафиксированы, видимо — людей на кассе все-таки жалеют :) Но такие монеты в нашей стране есть, пишет "Инфобанк" . Правда, стоят они чуть дороже номинала, и Национальный банк сообщил о применяемой при реализации банкам отпускной цене на комплект таких памятных монет.





В комплект серии «Архітэктурная спадчына Беларусі» входят следующие памятные монеты:

«Брэсцкая крэпасць»

«Палацава-паркавы ансамбль. Жылічы»

«Свята-Раства-Багародзіцкая царква. Мураванка»

«Петрапаўлаўскі сабор. Гомель»

«Спаса-Праабражэнская царква. Полацк»

«Траецкае прадмесце. Мінск»

— они представляет собой биметаллические монеты из стали, покрытой медью и латунью, и из стали, покрытой медью и никелем (в блистерной упаковке), номиналом 12 рублей.





Отпускная цена одной монеты составляет 50,57 BYN без НДС в соответствии с пунктом 1 статьи 386 Налогового кодекса.