Нацбанк готовится к отключению от SWIFT?

Об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на собственные источники.





"Сервис-бюро СПФС" — российский аналог международной системы SWIFT. В случае блокировки международной системы для Беларуси (это называют одной из вероятных санкций против властей республики) белорусские банки смогут наладить платежи через российские.





Как сказали в Нацбанке, на сегодня в Беларуси осталось еще несколько неподключенных к СПСФ банков.





Отключение SWIFT для Беларуси было бы одной из самых болезненных санкций, на уровне с секторальными санкциями.



