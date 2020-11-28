Нацбанк готовится к отключению от SWIFT?
Некоторые белорусские банки на этой неделе получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе "сервис-бюро СПФС"
Об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на собственные источники.
"Сервис-бюро СПФС" — российский аналог международной системы SWIFT. В случае блокировки международной системы для Беларуси (это называют одной из вероятных санкций против властей республики) белорусские банки смогут наладить платежи через российские.
Как сказали в Нацбанке, на сегодня в Беларуси осталось еще несколько неподключенных к СПСФ банков.
Отключение SWIFT для Беларуси было бы одной из самых болезненных санкций, на уровне с секторальными санкциями.
19:38 28/11/2020
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