В Жлобине начинают задерживать активистов забастовки на БМЗ

Задержание произошло по подозрению в совершении уголовного преступления – организации забастовки на Белорусском металлургическом заводе.





Правозащитники сообщают, что криминалка грозит еще как минимум троим работникам БМЗ.





"В постановлении о возбуждении уголовного дела сообщается, что Евгений Гомон, Павел Магидов, Александр Бобров, Игорь Поваров вместе с другими неустановленными лицами 17 августа на территории БМЗ, «организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». Они остановили движение технологического транспорта, осуществляющего доставку сырья (металлошихты) в сталеплавильные цеха, повлекшее нарушение работы БМЗ, выразившееся в приостановлении выплавки стали на дуговых электроплавильных печах. В результате предприятию причинен ущерб на сумму 1088 рублей 29 копеек.



