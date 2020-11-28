+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Жлобине начинают задерживать активистов забастовки на БМЗ

В Жлобине 27 ноября был задержан и помещен под арест члена Белорусского Независимого профсоюза слесарь-ремнтник БМЗ Игорь Поваров.

Задержание произошло по подозрению в совершении уголовного преступления – организации забастовки на Белорусском металлургическом заводе.

Правозащитники сообщают, что криминалка грозит еще как минимум троим работникам БМЗ.

"В постановлении о возбуждении уголовного дела сообщается, что Евгений Гомон, Павел Магидов, Александр Бобров, Игорь Поваров вместе с другими неустановленными лицами 17 августа на территории БМЗ, «организовали проведение незаконных групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти». Они остановили движение технологического транспорта, осуществляющего доставку сырья (металлошихты) в сталеплавильные цеха, повлекшее нарушение работы БМЗ, выразившееся в приостановлении выплавки стали на дуговых электроплавильных печах. В результате предприятию причинен ущерб на сумму 1088 рублей 29 копеек.

Следователь Азевчиков постановил возбудить в отношении данных работников БМЗ уголовное дело по факту совершения совместно с иными лицами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. Согласно ст. 342 УК РБ" организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - сообщает сайт flagshtok.info.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]