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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

На стройке торгового центра на Маяковского засыпало грунтом двух строителей

В Минске в котловане на месте бывшего Червенского рынка двух строителей засыпало землей. На месте ЧП работают спасатели, рядом — машины скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги.


На стройке торгового центра на Маяковского засыпало грунтом строителя
Как известно, на месте старого Червенского рынка на перекрестке Аранской и Маяковского строится торгово-развлекательный центр.

Контракт на строительство торгового центра на месте старого Червенского рынка заключила польская Trasko Inwest с инвестиционной компанией Silver Capital. Стоимость контракта — €49 млн, финансируют строительство польские банки.
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