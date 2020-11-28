На стройке торгового центра на Маяковского засыпало грунтом двух строителей

В Минске в котловане на месте бывшего Червенского рынка двух строителей засыпало землей. На месте ЧП работают спасатели, рядом — машины скорой помощи. Об этом сообщает телеграм-канал МотолькоПомоги.