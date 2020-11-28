Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует посольство Беларуси в Финляндии.





Кроме того, Самосуев и Сеппяля согласовали план дальнейших совместных действий, в том числе в области туризма и культуры. Была отмечена важность сохранения в условиях пандемии прямого авиарейса «Минск – Хельсинки».







