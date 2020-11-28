+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Минчане-очередники подали 600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах

Минчане, стоящие в очереди на жилье, проявляют значительный интерес к строительству в Смолевичах, свидетельствуют данные, опубликованные официальным Telegram-каналом Мингорисполкома.

"600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах. Такое количество подано от минчан-очередников за две недели", - говорится в сообщении на канале.

Прием заявлений стартовал 16 ноября и продлится до 15 декабря, пишет interfax.by

"Готовим еще 3 дома для распределения, уже получены все документы, скоро появится информация об этом предложении. В общей сложности в этом и следующем году в Смолевичах будет начато возведение 11 домов", - прокомментировал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

"Будущей весной приступим к строительству детского сада в новом микрорайоне города-спутника. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область. Таким образом, у новоселов будет помимо жилья и необходимая социальная инфраструктура", - подчеркнул он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
К обрезанию священников на Рождество - готовы?
Михаил Пастухов
Референдум-96 и его последствия
Анатолий Лебедько
Мы запускаем спонсорство!
Александр Томкович
Протесты не сдулись. “Стокгольмский синдром в...
Павел Знавец
Война с исчадием ада.
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]