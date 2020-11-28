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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

1 декабря в Минске откроется Единая городская служба занятости

Об этом сообщила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

— Новая служба объединит существующие отделы трудоустройства, что позволит значительно повысить качество обслуживания граждан, — отметила Ж. Романович. — В современном здании на  Берестянской, 20, — именно по данному адресу разместится городская служба занятости — минчанам окажут содействие в поиске работы и трудоустройстве, направят на обучение, помогут зарегистрироваться в качестве безработного.

В единой городской службе занятости все услуги по трудоустройству минчане смогут получать централизованно, пишут «Минск-Новости».
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