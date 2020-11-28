Главврач Игорь Юркевич рассказал, что «средняя зарплата в учреждении за октябрь составила более 2,2 тыс. рублей, у врачей — 3,3 тыс., у среднего медицинского персонала — 2,4 тыс., у других сотрудников — 1,36 тыс. Он добавил, что врачи в реанимации получают около 7-9 тыс. рублей и «молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок».





Office Life решил посчитать, насколько реально построить квартиру за это время и хватит ли этой надбавки для столь скорой покупки, учитывая, что эпидемия коронавируса в Беларуси идет девятый месяц.





Предположим, молодой реаниматолог в месяц зарабатывает 8 тыс. рублей. Также предположим, что повышенную зарплату он стал получать еще с марта (с начала пандемии в Беларуси). Получается, его доход за это время — 64 тыс. рублей ($26 тыс.). Если вновь гипотетически рассуждать, что все кровно заработанные он решил не тратить ни на что, кроме будущего жилья, то окажется... что ему их не хватит. За такую сумму даже самые дешевые варианты на вторичном рынке найти сложно. Что касается новостроек, то ценник на «однушки» в долевом строительстве — примерно $45-50 тыс. Получается, чтобы с такой зарплатой без кредитов построить квартиру, потребуется не меньше 1,5–2 лет, но уж точно не 9 месяцев.





Поэтому, возможно, речь шла о кредитовании. В силах молодого врача внести необходимые 20% стоимости квартиры и взять кредит в банке. То есть если «однушка» стоит $45 тыс., взнос был $9 тыс. Можно взять кредит на $36 тыс. и при оставшейся зарплате выплачивать, например, по $1,5 тыс. в месяц (причем сумма будет уменьшаться). И в этом случае счет пойдет тоже не на месяцы. Если молодой специалист состоит в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий, он может получить льготный кредит под 5% годовых (то есть будет платить меньший процент по кредиту в банке). К слову, сейчас в Беларуси большинству клиентов кредит на новостройки недоступен. Его могут получить лишь покупатели квартир определенных застройщиков.





Еще один вопрос — время. Вложиться в долевое строительство можно как на нулевом этапе работы — рытья котлована на месте будущей высотки, так и в период сдачи квартир в эксплуатацию. На строительство одного дома в целом уходит 1,5 года.





В то же время врачи рассказывают, что надбавки за работу с больными коронавирусом меньше озвученных. Так, одна из столичных реаниматологов заявила в твиттере, что почти за две ставки работы в период пандемии COVID-19 она заработала 7412 рублей. С вычетом налогов врач получила 6353 рубля.



