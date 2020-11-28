На подпольной сигаретной фабрике в Польше задержали пятерых белорусов





Как уточняется в пресс-релизе, над этим делом уже долгое время работали сотрудники управлений в Гданьске и Лодзи. Собранная информация привела в Лодзинское воеводство, где на территории арендуемой частной собственности и находилась фабрика, сообщает belmir.by.





В ходе акции задержаны семеро человек. При обыске найдены и изъяты профессиональная технологическая линия стоимостью около 1 млн злотых, более 1,8 млн штук сигарет, резаный табак и необходимые для производства компоненты.





Следователи полагают, что на фабрике к моменту ее ликвидации могло быть изготовлено несколько десятков миллионов штук сигарет. Изъятые сигареты и резаный табак нанесли бы казне ущерб в размере более 2 млн злотых (около $530 тысяч).





Задержанным мужчинам в возрасте от 32 до 60 лет предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и производстве и сбыте подакцизных товаров. Они водворены под стражу сроком на 3 месяца.



